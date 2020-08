Aplikacje na wakacje. Pomocne e-usługi, które przydadzą się podczas urlopu

Wystarczy telefon z dostępem do internetu oraz kilka przydatnych narzędzi, dzięki którym bez problemu nadrobisz urzędowe zaległości z każdego miejsca. Twój smartfon pomoże ci także zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo, przypomni o niezrealizowanej recepcie i podpowie, co zrobić w razie kontaktu z koronawirusem. Sprawdź, jakie aplikacje i strony internetowe warto mieć zawsze pod ręką.

Warto pamiętać, że dzięki funkcji eSkrzynka mamy wgląd jedynie w listy polecone. Usługa nie rejestruje pism z sądów, prokuratury, od komorników sądowych i organów ścigania – żeby odebrać taką korespondencję, należy osobiście udać się do urzędu pocztowego. Do e-Skrzynki trafia za to korespondencja urzędowa, pisma i powiadomienia ze spółdzielni mieszkaniowej oraz wiele innych przesyłek nadanych listem poleconym.

W natłoku wielu przedwakacyjnych czynności często zapominamy o wizycie w urzędzie. Na szczęście wiele spraw załatwisz bez potrzeby udawania się do placówki i stania w ewentualnych kolejkach. Wirtualny urząd jest czynny całą dobę – żeby skorzystać z jego usług, potrzebny ci będzie jedynie Profil Zaufany oraz dostęp do internetu.

mLegitymacja szkolna to cyfrowy dokument potwierdzający status ucznia, który uprawnia do wszystkich ustawowych ulg i zniżek, jak np. przejazdy komunikacją miejską i podróże koleją. Tę samą funkcję pełni mLegitymacja studencka – okazując ją, potwierdzasz swoją przynależność do danej uczelni. Ten wirtualny dokument także uprawnia do korzystania z wielu ulg i zniżek studenckich.