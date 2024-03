Wybory samorządowe 2024. Jaki dokument zabrać na wybory?

Wybory samorządowe 2024. Głosowanie poza granicami kraju

Jeśli w przypadku danego rodzaju wyborów jest to możliwe, wyborca na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania może dopisać się do spisu i głosować za granicą. Otrzymuje kartę do głosowania jednak wyłącznie po okazaniu obwodowej komisji ważnego polskiego paszportu lub w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim – innego ważnego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość. Natomiast na terenie państw Unii Europejskiej oraz państw strefy Schengen, do których podróżujemy na podstawie polskiego dowodu osobistego, taki dokument będzie wystarczający do uzyskania karty do głosowania.