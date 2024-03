Wybory samorządowe 2024. Ile kart do głosowania otrzymają wyborcy?

Karta do głosowania. Wybory samorządowe. Ile głosów oddadzą wyborcy?

Liczba kart do głosowania, które 7 kwietnia otrzymają wyborcy, jest uzależniona od tego, jaki status posiada miejscowość, której organy samorządu będą wybierane. Standardowo wyborcy otrzymają cztery karty do głosowania - jedną z listą kandydatów do rady gminy, jedną z listą kandydatów do rady powiatu, jedną zawierającą listę kandydatów do sejmiku województwa oraz jedną, zawierającą nazwiska osób walczących o fotel wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.