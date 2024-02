Czym różnią się wybory do rady gminy, powiatu i województwa?

Jeśli gmina liczy do 20 000 mieszkańców, to o wyborze na radnego decyduje liczba ważnie oddanych głosów na każdego kandydata. Inaczej jest w większych gminach, liczących powyżej 20 000 mieszkańców, gdzie podziału mandatów dokonuje się pomiędzy listy kandydatów proporcjonalnie do łącznej liczby ważnie oddanych głosów odpowiednio na osoby z danej listy. Pod uwagę brane są tylko te listy, które zgromadziły co najmniej 5 proc. ważnie oddanych.