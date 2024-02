Wybory samorządowe 2024. Jak zostać członkiem komisji wyborczej?

Wybory 2024. Jak zgłosić się do komisji wyborczej?

Osoby, które chcą zostać członkami komisji wyborczych w wyborach samorządowych, powinny zgłosić taką chęć do komitetu wyborczego partii politycznej, lub komitetu wyborczego koalicji partii politycznych, które w ostatnich wyborach do sejmiku województwa utworzyły komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie, lub w ostatnich wyborach do Sejmu utworzyły komitety wyborcze, które uzyskały mandat lub mandaty, bądź do pełnomocników wyborczych, reprezentujących pozostałe komitety wyborcze utworzone w danych wyborach.