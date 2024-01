Wybory samorządowe 2024. Kto nie ma prawa głosowania?

Co ważne, w wyborach samorządowych nie jest możliwe zagłosowanie w dowolnym lokalu wyborczym po pobraniu zaświadczenia o prawie do głosowania. Zmiana miejsca głosowania jest możliwa po dopełnieniu formalności i dopisaniu do spisu wyborców w danej gminie. W wyborach samorządowych nie zagłosują również Polacy mieszkający za granicą.