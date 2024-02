Wybory samorządowe, czyli jakie? Najważniejsze informacje

Jak wyglądają wybory samorządowe? W dniu głosowania wyborcy, którzy udadzą się do właściwego dla miejsca zamieszkania lokalu wyborczego i potwierdzą swoją tożsamość, otrzymają 4 karty do głosowania: jedną z listą kandydatów do rady gminy, drugą z listą kandydatów do rady powiatu, trzecią z listą kandydatów do sejmiku województwa oraz czwartą z kandydatami na wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta. Co ważne w miastach na prawach powiatu wyborcy otrzymają jedną kartę mniej - zgodnie z przepisami w tych miastach nie odbywają się wybory do powiatu, bowiem funkcję ich organów pełni rada miasta wraz z prezydentem.