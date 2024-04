Wybory w Polsce. Co ile lat się odbywają?

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Głosuje nie tylko Polska

Wybory do Parlamentu Europejskiego we wszystkich państwach wspólnoty odbywają się co 5 lat. Ustalanie szczegółowych zasad, dotyczących przeprowadzania głosowania na europarlamentarzystów leży w kompetencji państw członkowskich. W Polsce regulacje dotyczące organizacji, przeprowadzania oraz ogłaszania wyników wyborów do PE regulują przepisy Kodeksu wyborczego. Najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 9 czerwca 2024 roku.