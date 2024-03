Kiedy wybory do Parlamentu Europejskiego? Kogo wybiorą Polacy?

W wyborach do PE wezmą udział krajowe partie polityczne - jednak po wyborach posłowie i posłanki często decydują się do przyłączenia do ponadnarodowych, europejskich grup politycznych. "Każda grupa liczy co najmniej 23 posłów i posłanek, z co najmniej jednej czwartej krajów UE" - informuje oficjalna strona internetowa PE poświęcona wyborom.