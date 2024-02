Wybory samorządowe 2024. Termin. Kiedy odbędą się wybory w Polsce?

Pierwotny termin wyborów samorządowych

Zgodnie z obowiązującą ustawą, pierwotny termin wyborów samorządowych miał wypaść jesienią 2023 roku. Oznaczało to jednak nałożenie terminu odbywających się wówczas wyborów parlamentarnych z ustawowym terminem wyborów do jednostek samorządu terytorialnego. By tego uniknąć, jesienią 2022 roku ówczesny rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydował o wydłużeniu kadencji samorządów do 30 kwietnia 2024 roku.