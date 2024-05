Klęska prawej ręki Sasina. "Tu jest powiat chełmski, nie wołomiński"

Nowym starostą chełmskim miał we wtorek zostać Ryszard Madziar. W wyborach do rady powiatu nie startował, ale to protegowany Jacka Sasina. Madziar na Lubelszczyźnie jest nazywany "spadochroniarzem z Wołomina". A to dlatego, że 10 lat temu był burmistrzem miasta pod Warszawą. To wtedy zatrudnił w urzędzie Jacka Sasina. Późniejszy wicepremier hojnie się odwdzięczył i Madziar został szefem jego gabinetu politycznego, a następnie trafił do rad nadzorczych Totalizatora Sportowego i Tauronu.