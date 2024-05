Ojciec i syn odbili Podlasie z rąk PiS. Kulisy tajnej misji, która zszokowała Sasina

Tadeusz Truskolaski tłumaczy, że brał udział w rozmowie z radnymi jako osoba, którą darzą zaufaniem ze względu na staż samorządowy. W rozmowie z WP przyznał też, że prowadził również rozmowy ze Stanisławem Derehajłą, radnym Konfederacji. - Nie przyniosły skutku, bo on chciał zostać marszałkiem. Na to nie było mojej zgody, bo to byłoby pyrrusowe zwycięstwo. Powiedziałem mu: "nie może być tak, że jedyny radny z Konfederacji będzie marszałkiem", ale on obstawał przy swoim stanowisku.