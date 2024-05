"Oto twarze zdrajców PiS". Trzęsienie ziemi w Sejmiku Podlaskim

"Jak PiS kupił Kałużę, to była to korupcja polityczna, plucie w twarz wyborcom i dewastowanie demokracji. Ale jak PO kupiła właśnie dwóch radnych PiS na Podlasiu, to jest to przywracanie praworządności, utrwalanie demokracji i uśmiechnięta Polska w całej okazałości" - komentuje lider Konfederacji Sławomir Mentzen.