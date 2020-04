Człowiek Sasina dostał fuchę w radzie nadzorczej państwowej spółki

- Ryszard Madziar został powołany na członka Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 lutego 2020r. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2019 r. prawa z udziałów Skarbu Państwa w odniesieniu do Totalizatora wykonuje Minister Aktywów Państwowych - informuje Wirtualną Polskę Aida Bella rzecznik prasowy Totalizatora.

Madziar uważany jest od lat za bliskiego współpracownika wicepremiera Sasina. Kiedy w 2010 r. polityk odszedł z Kancelarii Prezydenta, ówczesny burmistrz Wołomina - Ryszard Madziar zorganizował w urzędzie nowe miejsce pracy dla Sasina. Został pełnomocnikiem ds. społecznych z pensją ok. 8 tys. zł.

Kiedy Sasin został wicepremierem ściągnął do gabinetu politycznego Madziara. A ten z miejsca stał się nieodłącznym towarzyszem podróży służbowych po kraju i za granicą. Niedługo później okazało się, że Madziar został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za pomówienie.

Szef gabinetu politycznego Sasina wydrukował i rozdał ulotki, w których zarzucił burmistrz Wołomina Elżbiecie Radwan chęć likwidacji miejskiego zakładu oczyszczania i zwolnienia 100 osób. Według sądu, urzędnik odpowiadał za "przestępcze działanie, które zostało skierowane przeciwko dobru chronionemu prawem, jakim jest cześć i ochrona jego dobrego imienia". Jak informowało Radio Zet, Madziar mógł pełnić dalej funkcje publiczne, bowiem sąd ukarał go jedynie karą grzywny w wysokości 12 tys. zł.

Z kolei jak informował w 2019 roku "Newsweek" Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga prowadziła śledztwo, w którym pojawia się nazwisko szefa gabinetu wicepremiera Sasina. Chodziło o powoływanie się na wpływy w kancelarii premiera oraz u wojewody mazowieckiego a dokładniej o propozycję przejścia do klubu PiS radnej z Wołomina. Jej córka miała w rewanżu otrzymać stanowisko w ministerstwie. Dowodem w sprawie jest nagranie, na którym polityk PiS mówi, że Madziar – dzięki znajomości z Sasinem – załatwi córce kobiety pracę w ministerstwie.

Według Totalizatora, szef gabinetu politycznego spełniał formalne warunki przy powoływaniu go do Rady Nadzorczej. - Zgodnie z Umową Spółki członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. Kandydat na członka organu nadzorczego musi spełniać wymogi określone m.in. w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w tym posiadać pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych - informuje WP rzecznik Totalizatora. Na stronach internetowych Totalizatora, jedynie przy jego nazwisku nie ma informacji na temat jego kariery zawodowej.