Pierwsza rezygnacja w kraju. Wójt porzucił urząd po dwóch miesiącach

Baruchowo to wiejska gmina w Kujawsko-Pomorskiem, położona 25 km na południe od Włocławka. Liczy 3419 mieszkańców. Do niedawna prawie nikt o niej słyszał, ale tydzień temu wójt Robert Kwaśniewski ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska. To pierwszy taki przypadek ze wszystkich wójtów, burmistrzów i prezydentów, których wybrano na stanowiska w kwietniowych wyborach.