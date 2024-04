Powyborcza afera w PiS. W Warszawie wściekli na byłego posła

- Do rady dzielnicy nie dostały się osoby z czołówki listy, które przez wiele lat pracowały w samorządzie i służyły mieszkańcom. To niebywała, skandaliczna i przykra sytuacja. Lisiecki wiedział, że ludzie znają jego nazwisko, dlatego lobbował za rodziną, która nie ma żadnego doświadczenia. Praga Północ to był nasz ostatni bastion w Warszawie, ale przez takie zagrania właśnie upadł - dodaje inna osoba ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości.