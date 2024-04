Dwóch kandydatów z PiS w drugiej turze. Czarnek wkracza do akcji

Jest tu proboszczem już 25 lat. - Ludzie są bardzo pracowici. Tutaj nie ma znaczenia, czy ktoś jest przeciw, czy za Unią. Po prostu są gospodarni. Nie ma dużych zakładów pracy, jedynie w Janowie, ale ile tam osób może pracować. A tak to przede wszystkim z gospodarki się utrzymują oraz z takich prostych usług. Kiedyś im powiedziałem: po co do fryzjera jechać do Janowa, jak można strzyc w Godziszowie? No i w tej chwili są trzy zakłady fryzjerskie i trzy rodziny mają utrzymanie - chwali proboszcz.