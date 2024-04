Po klęsce na wschodzie przepychanki w PO. "Niektórzy umywają ręce"

Woć na początku lat 90-tych był działaczem Unii Wolności. Do PO nie należy, ale zawsze wspiera. W maju ub. roku organizował autokary na wyjazd z Lublina do Warszawy na "Marsz 4 czerwca", we wrześniu szukał chętnych na wyjazd na "Marsz miliona serc". Ale kiedy trzeba, nie boi się też ostro krytykować. To on w styczniu ub. roku na spotkaniu z Donaldem Tuskiem oburzył się, że zdominowana przez ludzi Żuka rada miasta zgodziła się na budowę w Lublinie wielkiego pomnika Lecha Kaczyńskiego.