Kandydat PiS na prezydenta czeka na proces. Partyjne doły protestują

"Tygodnik Zamojski" wielokrotnie opisywał problemy Wnuka z prawem. Chodzi m.in. o zarzuty, jakie usłyszał w prokuraturze w Siedlcach. Jak informuje WP prokurator Krystyna Gołąbek z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, samorządowiec został oskarżony o to, że składając w 2016 i 2017 r. zeznania jako świadek " zeznał nieprawdę oraz zataił prawdę co do okoliczności i daty wejścia w posiadanie nośnika pamięci pendrive oraz daty zapisu nagrania wideo na tym nośniku pamięci". Odroczone piątkowe posiedzenie sądu jest właśnie w tej sprawie.

Chodzi o konflikt z radnym Markiem Kudelą. Andrzej Wnuk chciał udowodnić, że nie mieszka on na terenie Zamościa, w związku z czym nie może zasiadać w radzie miasta. Do radnych, którzy mieli w tej sprawie głosować, trafił film, który miał tego dowodzić. Radny Kudela stwierdził podczas sesji, że nagrania wykonał sam Andrzej Wnuk. Prezydent wtedy zaprzeczył, twierdząc, że dostał je od kogoś innego, na pendrivie. Prezydent pozwał radnego, ale sąd przyznał rację Kudeli.

Do odpowiedzi wyrwał się wtedy sam Andrzej Wnuk. - Sprawa dotyczy wydarzeń sprzed 8 lat. Była już raz umarzana przez prokuraturę. I na wniosek jednego z prokuratorów wyższego rzędu została przywrócona w taki sposób, że zasugerowano mi, że jak nie będę kandydował na prezydenta, to na pewno nic się nie będzie działo - odpowiedział Wnuk. - Czy ja mam teraz nie kandydować na prezydenta? Nie, ja takim białoruskim metodom, przepraszam, się nie poddam - dodał.

- Jeżeli to było prawdą, to spełnia to znamiona czynu zabronionego, wpływania na osobę, która chciała startować w wyborach. Ale jeżeli to jest nieprawda i prezydent sobie konfabuluje i wymyśla, a obstawiam, że tak właśnie jest, to w ten sposób pan Wnuk oskarża państwo polskie, że ktoś go szantażował - mówi WP poseł Sławomir Ćwik.