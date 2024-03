Detektyw śledził kandydata na radnego. Jest decyzja sądu

Dowody zabrane przez prywatnego detektywa posłużyły do usunięcia z listy wyborców lidera jednej z list do Rady Miasta Lubartów (woj. lubelskie). Skreślony kandydat na radnego odwołał się do sądu, ale jak dowiaduje się WP, sąd nie uwzględnił we wtorek jego skargi.