Krakowskie wybory na noże. To wyborcy PiS zdecydują, kto będzie rządził miastem

Nie będę ukrywał, też byłem zdziwiony. Nie tyle swoim wynikiem, bo on nie odbiegał od sondażowego, ale wysokim rezultatem Miszalskiego. Widzę trzy przyczyny. Podstawowa - mój elektorat się zdemobilizował, bo wiedział, że i tak wejdę do drugiej tury. Po drugie - negatywna kampania realizowana przez pewnego dewelopera. A po trzecie - do Krakowa przyjechał Donald Tusk i on mógł zachęcić do głosowania na nieznanego przez wszystkich kandydata. Zachęcił do głosowania na szyld partyjny, a nie na lepszego gospodarza. Część głosów, które otrzymał Miszalski mogła być po prostu na Tuska.