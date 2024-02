Barbara Nowak w śledztwie dotyczącym korupcji. "Nie jestem częścią układu"

Jak wynika z ustaleń śledczych, prowadzący przedszkola "Pod Magnolią" zawyżali liczbę dzieci uczęszczających do placówek w Krakowie i Katowicach. Robili to, na przykład wpisując na listę dzieci, które już dawno przekroczyły wiek przedszkolny, zapisując je fikcyjnie do kilku placówek na raz, a nawet wykorzystując małych obcokrajowców m.in. z Ukrainy.