Oszustwa w przedszkolach. Łapówki dla byłej wiceprezydent Krakowa

Jak to działa? Dzieci wpisywane są do miejskiego systemu - obok imienia i nazwiska podawany jest ich numer PESEL. Pole do nadużyć pojawia się w przypadku dzieci cudzoziemców, które numerów PESEL nie posiadają. W innych przypadkach, sieć może wpisywać jedno dziecko do systemów dwóch różnych miast. Urzędnicy nie są w stanie zweryfikować, czy przedszkole na jedno dziecko nie pobiera dwóch dotacji.