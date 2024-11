Pielęgniarz skazany za obrzydliwy czyn. Został radnym

Pielęgniarz ze szpitala na Lubelszczyźnie wykorzystał seksualnie pacjentkę, która była bezbronna i nieświadoma tego, co się dzieje z powodu zażytych leków - stwierdził sąd i go za to skazał. Wyrok się już nawet uprawomocnił, ale to nie przeszkodziło Edwardowi H., aby zostać radnym. W końcu o jego przeszłości dowiedział się komisarz wyborczy.