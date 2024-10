Nagranie z trasy nad Morskie Oko zelektryzowało sieć. Nowe ustalenia

Do głośnego zdarzenia doszło 3 maja. Na trasie prowadzącej do Morskiego Oka przewrócił się koń ciągnący wóz z turystami. Pewnie sprawa przeszła by bez echa, gdyby nie nagrania udostępnione w mediach społecznościowych m.in. przez prozwierzęcą Fundację Viva!. Na filmie było widać leżącego na asfalcie konia, który wydaje się być zamroczony. Nad zwierzęciem pochyla się jeden z fiakrów, po czym uderza je w nozdrza. Wtedy koń natychmiast się podnosi.