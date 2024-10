Pod prysznic tylko w kostiumie. Dyrektor z PiS straszy grzywną

Krytyczny wpis pływaczki szybko udostępnił lokalny portal internetowy Inne Życie Kraśnika, prowadzący swoją stronę na Facebooku. "A tak na poważnie, to nie wiem, czy to nowe zasady, nowej dyrekcji, czy już od dawna to obowiązuje, ale byłoby to trochę śmieszne gdyby nie fakt, że grzywną straszą" - skomentował portal.