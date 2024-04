Suski chce ponownego przeliczenia głosów w jednej z komisji. Jest reakcja z PKW

Dodaje też, że jeśli w tej sprawie wystosowany będzie protest i wpłynie on do sądu okręgowego, rolą sądu będzie ocena, czy wszystko odbyło się prawidłowo. Taki wniosek powinien, zgodnie z prawem, być złożony pisemnie w ciągu 14 dni od podania do publicznej wiadomości przez komisarza wyborczego wyników wyborów na obszarze województwa.