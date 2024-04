Wybory na wrocławskim Jagodnie. Znów ogromne kolejki?

W trakcie ostatnich wyborów parlamentarnych do komisji nr 148 na wrocławskim osiedlu Jagodno przez cały dzień ustawiała się ogromna kolejka do głosowania. Najgorzej było jednak wieczorem. Mieszkańcy czekali na możliwość wejścia do lokalu nawet kilka godzin. Ostatni wyborcy oddali głos dopiero ok. 3:00 w nocy.