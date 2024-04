Seria przestępstw i incydentów. PKW mówi, co się wydarzyło

- Jeżeli chodzi o wydarzenia związane z wyborami do samorządu, w stosunku do poprzedniej konferencji liczba nowych zdarzeń wzrosła o 106. Przy czym dotyczy to 14 przestępstw i 94 wykroczeń. Od początku, od wczorajszego dnia, tego typu zdarzeń odnotowano 358 - podała PKW.