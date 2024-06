Chciała trzeciej tury wyborów. Jest decyzja sądu

Sąd dokonując oceny zarzutów kandydatki składającej protest wyborczy doszedł do przekonania, że są one niezasadne i nie stanowią podstawy do swierdzenia nieważności wyborów. - Żadna z opisanych przez składającą protest zachowań nie wyczerpywało znamion przestępstwa stylizowanego w art. 248 punkt 1 Kodeksu karnego - stwierdził sędzia Grudzień.