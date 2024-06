Kandydat PiS w wyborach prezydenckich. Polacy zdezorientowani. Mamy sondaż

Kto zostanie kandydatem? Tego na razie nie wiadomo. Pewne jest, że zostanie on wyłoniony inaczej, niż przed 10 laty, kiedy to Kaczyński postawił na Andrzeja Dudę. Teraz decydujące mają być badania, wtedy była to przede wszystkim "intuicja prezesa i jego chłodna kalkulacja". Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie kierownictwo partii.