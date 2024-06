Lista kandydatów PiS na prezydenta. Znamy nazwiska. To jeszcze nie koniec

Zdaniem Kaczyńskiego Morawiecki jest "łatwym celem do ataku" dla przeciwników. - A to poważnie osłabia jego szanse - twierdzi jeden z polityków PiS. Dodaje, że Morawiecki jest w stanie wejść do drugiej tury, ale już "nie wygrać". - Konfederacja w życiu go nie poprze - mówi jeden z rozmówców.