Sejm czy rada miasta? Trudna decyzja Dominika Jaśkowca

"Decyzji jeszcze nie podjąłem"

- Jeszcze nie podjąłem decyzji czy go przyjmę - stwierdził w rozmowie z portalem interia.pl Dominik Jaśkowiec. - Daję sobie kilka dni do namysłu. Myślę, że do piątku podejmę decyzję - wyjaśnia samorządowiec.