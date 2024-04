Łukasz Gibała odwołał wywiady. Powodem przegrana w wyborach?

Gibała nie pojawił się też w studiu radia TOK FM. - Nie wiem, co się stało. Łatwo chwalić się sukcesem, trudniej rozmawiać jako przegrany - jak Łukasz Gibała. Chciałem usłyszeć twardy głos człowieka, który potrafi poradzić sobie z porażką. Złośliwi komentują, że on pozostał z imitacją władzy. Chciałem dać szansę odniesienia się do tych przytyków. Temu krakowskiemu radnemu, przedsiębiorcy, doktorowi logiki - skomentował na antenie nieobecność w studiu Gibały prowadzący program Bogdan Zalewski.