"Poparło go mnóstwo elit". Kandydat może przegrać o włos

- Walczyliśmy ramię w ramię, głowa w głowę z kontrkandydatem, który miał wsparcie polityków ogólnopolskich. Miał dużo większe finanse, poparło go mnóstwo moich kontrkandydatów, którzy odpadli w pierwszej turze. Poparło go mnóstwo elit, w tym znani aktorzy, celebryci. To, że mogliśmy stoczyć wyrównany bój, to - niezależnie od wyniku - wielki sukces - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa.