Druga tura wyborów samorządowych. Lawina komentarzy w sieci

Wicenaczelny OKO.press Michał Danielewski uważa natomiast, że tak niska frekwencja we Wrocławiu to wstyd dla wszystkich zajmujących się polityką w tym mieście. "We Wrocławiu przegrali wszyscy, tak niska frekwencja to wstyd, poruta i czerwona kartka" - podkreślił.