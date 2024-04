Miażdżąca przewaga. Sutryk zabrał głos po wyborach

- Chciałbym bardzo wam wszystkim serdecznie podziękować. Wrocławianom i wrocławiankom. Za to, że po raz kolejny mi zaufali. To jest oczywiście tak, że pełni pokory poczekamy jeszcze do ostatecznych wyników. Ale gdyby te wyniki sondażowe miały się potwierdzić, to znaczy, że (wygraną - red.) zdobyliśmy wszyscy razem -powiedział prezydent Wrocławia.