Bratobójcze starcia w koalicji i powody do niepokoju dla PiS. Wskazują konkretne miasta

- Zakopane jest ewenementem. Całe Podhale jest jednym z największych zagłębi prawicy w Polsce. Znaczenie ma tu specyfika góralszczyzny, tradycyjne więzi społeczne i rola Kościoła, ale do Zakopanego napływają ludzie z Krakowa i innych części kraju. Nie jest to szczególnie niepokojące. Jeżeli PiS ma powody do niepokoju, to są nimi porażki w miastach, w których powody do niezadowolenia mogły być większe - jak Kielce, Radom i Tarnów - ocenił prof. Rafał Chwedoruk.