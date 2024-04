Kto stoi za decyzją Kongresu? "Odłóżmy na półkę bajki, że Duda"

Kongres Stanów Zjednoczony w końcu zdecydował o przekazaniu pakietu pomocy dla Ukrainy. Prowadzący Poranek Wyborczy WP Paweł Pawłowski zapytał, czy to wpis na portalu X Donalda Tuska, czy spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem przyczyniło się do tej decyzji. - Chyba słychać. Tweet Donalda Tuska? Przecież to jest jakiś absolutny żart - stwierdziła posłanka PiS Olga Semeniuk-Patkowska. Oceniła, że większy wpływ miała jednak wizyta prezydenta. Dziennikarz dopytywał wiceministra klimatu i środowiska Miłosza Motykę o to, czy to Duda przekonał Trumpa. - Swoją nienaganną angielszczyzną - odparł kpiąco rzecznik PSL-u. - Ale bez żartów - zwrócił się prowadzący. - Ale to był żart? Tak pan redaktor to odebrał? Nie wiem dlaczego. To pokazuje najlepiej powagę tej sytuacji. Już odłóżmy na półkę te bajki, że Andrzej Duda kogokolwiek przekonał - stwierdził Motyka. Wiceszef resortu klimatu zwrócił uwagę, że trumpiści głosowali przeciwko. - Więc nie wiem, o jakim przekonywaniu kogokolwiek można tu mówić - podkreślił. Poseł KO Mariusz Witczak stwierdził, że Andrzej Duda wziął udział w kampanii wyborczej Donalda Trumpa i "to zostanie w najbliższych tygodniach wykorzystane". - Jego spotkanie i wizyta nie miała nic wspólnego z decyzją speakera Johnsona - dodał Witczak.