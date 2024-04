Trójmiasto wyborczym fenomenem. Feministka liczy na zmiany

To prawda. Jest naszą koleżanką z trójmiejskich kręgów feministycznych. Nie boi się tego, by nazywać ją prezydentką, co odróżnia ją choćby do Aleksandry Dulkiewicz z Gdańska, która ma cały czas problem z feminatywami. Aleksandra Kosiorek idzie drogą Franciszki Cegielskiej, byłej prezydentki Gdyni, która dla nas, w Trójmieście, jest legendą. Była jedną z pierwszych prezydentek dużych miast w kraju. Ola do niej słusznie nawiązała, mówiąc: "moją partią jest Gdynia".