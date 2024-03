Kto wygra wybory samorządowe? Tak ustalone zostaną wyniki głosowania

Jak wyborcy poznają wyniki głosowania? Zgodnie z art. 477. Kodeksu wyborczego, " Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz podaje do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zbiorcze wyniki wyborów wójtów na obszarze kraju".

Kodeks wyborczy reguluje również zasady wyborów radnych, którzy zasiądą w radach gmin, radach powiatów, radach miast na prawach powiatu oraz radach sejmików województw . Zgodnie z przepisami, w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, o wyborze na radnego gminy decyduje liczba ważnie oddanych głosów. Oznacza to, że mandat w poszczególnych okręgach wyborczych obejmą kandydaci, na których oddano najwięcej głosów.

W gminach liczących ponad 20 tys. mieszkańców, "podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów dokonuje się proporcjonalnie do łącznej liczby ważnie oddanych głosów odpowiednio na kandydatów danej listy" - informuje art. 416 par. 1 Kodeksu wyborczego. Co istotne, w podziale mandatów wezmą udział wyłącznie komitety, które przekroczą próg wyborczy, czyli te, na których listy w skali gminy oddano co najmniej 5 procent ważnie oddanych głosów.