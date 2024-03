Kto może głosować w wyborach samorządowych?

Wybory samorządowe w Polsce. Jak głosować?

W dniu organizacji wyborów samorządowych – w pierwszej bądź drugiej turze, wyborca posiadający czynne prawo wyborcze powinien udać się pomiędzy godziną 7 rano a 21 do lokalu wyborczego swojego obwodu. Komisja zweryfikuje jego tożsamość na podstawie przedstawionego dokumentu tożsamości, a następnie przekaże urzędową kartę do głosowania. Musi on jedynie postawić znak "X" przy nazwisku kandydata czy kandydatów na radnych, wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast, których wybiera w swoim okręgu. Ostatnim krokiem jest wrzucenie karty do głosowania do urny wyborczej znajdującej się w lokalu.