Wybory samorządowe. Jak wyglądają? Najważniejsze informacje dla wyborców

W każdym okręgu wyborczym, jaki tworzony jest dla wyboru rady w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców, wybiera się 1 radnego. Więcej, bo od 5 do 8 radnych w każdym okręgu, wybiera się w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców. W okręgu do sejmików województw wybiera się od 5 do 15 radnych.