Wybory samorządowe 2024. Wójt. Kim jest? Kto może kandydować na wójta?

Wybory samorządowe. W jaki sposób wybierany jest wójt?

Jak informuje art. 471 Kodeksu wyborczego, "wybory wójta są powszechne, równe, bezpośrednie oraz odbywają się w głosowaniu tajnym". Kandydaci, którzy ubiegają się o stanowisko wójta, nie mogą jednocześnie kandydować na ten urząd w innej gminie. "Kandydat na wójta nie może jednocześnie kandydować do rady powiatu i do sejmiku województwa. Kandydat na wójta może kandydować do rady gminy tylko na obszarze gminy, w której kandyduje na wójta" - wskazuje Kodeks wyborczy.