Wybory samorządowe 2024. Kalendarz. O tym przy urnach zdecydują wyborcy

Wybory samorządowe w Polsce. Kalendarz. Dlaczego głosowanie będzie w 2024 roku?

Ze względu na długość kadencji samorządów oraz polskiego parlamentu, początkowo termin wyborów samorządowych oraz do Sejmu i Senatu zbiegał się. We wrześniu 2022 roku podjęto więc decyzję o przedłużeniu kadencji organów samorządu terytorialnego do 30 kwietnia i przesunięciu wyborów na wiosnę 2024 roku.