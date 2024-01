Donald Tusk ogłosił datę wyborów samorządowych

Tusk opowiedział o spotkaniu z prezydentem. "Terror praworządności"

Premier podczas poniedziałkowej konferencji odniósł się również do swojego wcześniejszego spotkania z Andrzejem Dudą. - Powiedziałem prezydentowi, że niezależnie od tego, że mamy różne poglądy na praworządność to dla mnie - jak to ujął prezydent - "terror praworządności" to jedna z najważniejszych zasad, którą chcę się kierować - zaznaczył Tusk.