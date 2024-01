Tusk reaguje na słowa Dudy. Stanowcze wystąpienie w trakcie konferencji

- To nie jest tak, że jak wybraliśmy wybory i ja zostałem premierem to znaczy, że mam we wszystkim rację. Podejmujemy określone decyzje. I jeśli ktoś uważa, że one są w konflikcie z przepisami, to może dochodzić na drodze prawnej ich rewizji. Będziemy respektować to prawo opozycji, a także decyzje sądów. Będziemy podejmować decyzje. Niektóre z nich będą bardzo twarde. Innej możliwości oczyszczenia sytuacji w Polsce nie ma - dodał.