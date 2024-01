Duda po spotkaniu z Tuskiem: Zaapelowałem o przywrócenie porządku w PK

- Zaapelowałem do pana premiera, aby przywrócić jednak sytuację zgodną z prawem. Nie tylko z ustawą, ale także z konstytucją, dlatego że obydwaj mamy swoje kompetencje. Prokurator generalny powinien do niego wystąpić o odwołanie prokuratora krajowego, a pan premier powinien wystąpić do mnie o wyrażenie zgody - mówił Andrzej Duda.