Czyje są media publiczne w Polsce? [OPINIA]

Sondaż ten nie pokazuje tylko stopnia rozpoznawalności czy zaufania do dziennikarzy, których PiS upartyjnieniem telewizji publicznej zmusił do odejścia lub doprowadził do zwolnienia. Pokazuje także znacznie poważniejszy problem, a mianowicie - poziom wiary w to, że dziennikarze są w pełni niezależni od władz i naprawdę reprezentują prawo obywateli do informacji (zapewnione im we wspomnianym już art. 61 Konstytucji RP).