Kaczyński skrytykował Dudę ws. TVP. Jest odpowiedź prezydenta

Według prezydenta, obecny rząd ignoruje obowiązujące przepisy dokonując zmian w mediach publicznych. - Pominięto wczoraj przepisy obowiązującego prawa, co stanowi rażące naruszenie Konstytucji i nie można się z tym zgodzić. Działanie ministra kultury? Tak, to są całkowicie bezprawne działania. To jest anarchia - powiedział Andrzej Duda.